Quedan tres participantes: Damián Ávila es el nuevo eliminado de El Hotel de los Famosos 2

Este jueves, El hotel de los famosos 2 tuvo un nuevo finalista, pero también un nuevo eliminado cuando los integrantes del “Eje del mal”, tal como bautizó Fernando Carrillo a los detractores de “El reino”, se unieron para quitar del camino a Damián Ávila.

La emisión de este jueves tuvo una nueva competencia para definir a un segundo finalista entre Martín Coggi, Delfina Gerez Bosco y Damián que, pese a que llevaba una ventaja considerable, cayó víctima de la mala suerte de la mano de una tuerca que se trabó y le hizo perder valiosos segundos.

Esto permitió que Martín lo alcance y lo supere en el lanzamiento de aros, lo que lo convirtió en el segundo finalista del reality, tras la clasificación de Sebastián Cobelli en la anterior etapa. Sin embargo, un nuevo cambio de reglas de la producción dejó en jaque a Ávila.

EL “EJE DEL MAL” DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS ELIMINÓ A DAMIÁN ÁVILA Y LA FINAL SE DEFINIRÁ ENTRE SUS INTEGRANTES

El Chino Leunis citó a los cuatro participantes al sitio de las nominaciones y les informó que solo había espacio para un tercero en la final, por lo que los instó a Coggi y a Cobelli a votar. “Los que fueron calificados como ‘estrategas’ están en la final, así que ellos van a decidir quién será el tercer finalista”, dijo.

Previsible como pocos, tanto Coggi como Cobelli eligieron a Delfina, su compañera desde el día uno, y novia del boxeador, por lo que Ávila se dio por eliminado ya desde el comienzo. “Tiene súper lógica, te entiendo. (…) Van a ir todos por el ‘príncipe’”, le dijo el modelo, en referencia a que fue considerado por Carrillo como su sucesor.

“Lo que o me puedo perdonar es que me fallé a mí mismo. Detalles, concentración… No sé si lo di todo, eso lo que me deja un poco mal. Siento que a veces por cositas tontas no di todo”, dijo Ávila antes de ser informado de su eliminación.

“Tuvo la mala suerte de engancharse con Fernando y esto es lo que pasa por estar fuera de este grupo”, dijo Gerez Bosco en un corte de edición, justificando que sus dos compañeros la votaron por una cuestión emocional, antes que lo que correspondía, ya que en el juego había salido en el último puesto.