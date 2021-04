Profundo mensaje de Tamara Pettinato a su hermano Felipe por su cumpleaños, tras su brote psiquiátrico: "No estás solo"

Felipe Pettinato sufrió hace dos meses un brote psiquiátrico. Según el informe policial, el joven estaba sacado y habría agredido tanto a su hermana Tamara como a su mamá. Por eso, tuvo que ser trasladado a un centro de salud para iniciar un tratamiento.

Después de pedirle a los medios que no expusieran la delicada situación que está atravesando su hermano, Tamara le dedicó un tierno posteo por su cumpleaños y le aseguró que siempre estará firme a su lado.

"Feliz cumple niño sensible, amoroso y único. Agradezco tenerte en mi vida. You are not alone (No estás solo)", le dedicó la panelista en Instagram junto a dos tiernas fotos juntos en la que se los ve felices y abrazados.

¡Unidos!