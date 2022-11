La Profe de Gran Hermano recordó sus peleas con Nadia Epstein: "Me agarraba de los pelos y me tiraba hielos"

En medio del boom que generó el debut de Gran Hermano 2022, Silvina Scheffler –más conocida como La Profe en ediciones anteriores del programa- sorprendió a todo el panel de Intrusos al contar lo mal que lo pasó fuera del reality con su excompañera, Nadia Epstein.

“Era brava Nadia, eh. Conmigo se portó muy mal y me la hizo difícil afuera de la casa. Nosotros tuvimos nuestras diferencias. Hace poco, cuando grabamos la promo de Gran Hermano, estábamos en maquillaje y le dije ‘Nadia, mirá que ya no soy la de hace 15 años atrás. Hoy me encontrás”, comenzó diciendo Silvina en el ciclo de América.

Luego, dio detalles de todo lo que sufrió por culpa de Epstein: “Me tiraba hielo en los desfiles, me agarró de los pelos en un desfile en Carlos Paz, pero hoy nos reímos de eso. Hubo ahí una historia complicada que no era verdad, pero me la hizo padecer”.

“Me quemaba las medias también. Yo cambié mucho también. Se quedaron con la chica que era calladita y pasaron 15 años. Era más ingenua. Igual, le mandamos un beso a Nadia, la quiero”, cerró la invitada, sin filtro.