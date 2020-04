La pregunta sexual de Vero Lozano a Maravilla Martínez y el reto en vivo de su hija: "¡Mamá!"

Son muchas las personas que debieron cambiar su rutina abruptamente desde que deben permanecer en sus casa y respetar la cuarentena. Uno de ellos es Maravilla Martínez, quien dio detalle de su día a día en PH, podemos hablar… ¡y sus declaraciones desembocaron en un divertidísimo momento en vivo!

“Lo que más me cuesta en esta cuarentena es levantarme en el horario que debería hacerlo. Me levanto una hora y media más tarde porque me duermo dolorosamente tarde, a eso de las 5 o 6 de la mañana. El despertador suena a las 9 y ahí pienso ‘¿para qué levantarme?’, pero siempre lo pongo a las 9 para levantarme a las 11.30 y ahí entreno”, contó el boxeador en el programa de Telefe.

Luego, el invitado explicó qué actividades lo mantienen despierto hasta altas horas de la madrugada: “Suelo hacer videos y vivos hasta tarde y también estoy tocando el piano”.

Al escucharlo, Vero Lozano tomó la palabra: “Quiero saber si está solo Maravilla. ¿Hay sexo virtual? ¿Hay algo así?”, atinó a decir la conductora, previo a que se escuche al aire el reto de Antonia (10), la hija que tiene con Corcho Rodríguez: "¡Mamá!", gritó.

Por último, luego de que todos los presentes no pudieran contener la risa ante el desopilante comentario de la pequeña, Maravilla cerró, con humor: “Algo hay, algo tiene que haber. Imaginate lo que hubiese sido esta pandemia en la época del telégrafo”.