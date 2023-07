La pregunta al hueso de Flor de la Ve a Jey Mammon: "¿Lucas Benvenuto no te dijo que había sido secuestrado?"

Jey Mammon dio una extensa entrevista en Intrusos donde ratificó su inocencia frente a la acusación de violación de Lucas Benvenuto, habló de la edad en la que asegura que lo conoció y Flor de la Ve indagó en el escalofriante pasado del joven como víctima de una red de trata infantil cuando tenía 12 años.

“Vos hablás de las fechas muy claramente. ¿Qué pasó después de todos estos años que él salga a decir semejante cosa de vos? Te acusa de violación a los 14 años, no a los 17”, preguntó la conductora.

“Yo tengo mis respuestas, no sé si son certeras. No me animo a decirlas públicamente, creo”, señaló.

Foto: Captura de TV

FLOR DE LA VE Y UNA FUERTE PREGUNTA CONTRA JEY MAMMON SOBRE LUCAS BENVENUTO

“¿Vos sabías que él había vivido todo lo que vivió?”, indagó la conductora. “No. En su momento, no”, aseveró el animador. “¿Él nunca te contó que había sido captado, secuestrado?”, insistió. “No, en absoluto”, señaló.

"Lucas nunca me contó lo que vivió. Hay una frase que decimos en la tele que es que la víctima habla cuando puede. Y no quiero dejar pasar esto". G-plus

“¿Cuándo te contó él que había atravesado esas cosas espantosas en su vida?”, retomó la conductora del ciclo de América.

“En la tele. Nunca me contó. Hay una frase que decimos en la tele que es que la víctima habla cuando puede. Y no quiero dejar pasar esto”, empezó diciendo Jey.

Foto: Captura de TV

“No es delicado lo que no vivió conmigo, es delicado el tema. Hay muchísima gente que sufrió abusos y se acercó a mí el último tiempo. Es gente que sufre. ¿Por qué hablo de los medios? Hay mucha gente en los medios que lo vive y nosotros tenemos responsabilidad sobre ese tema”, afirmó.

Más sobre este tema Por qué Jey Mammon asistiría a los Martín Fierro: "Tiene cuentas pendientes"

Florencia, en ese momento, expresó su visión. “¿Sabés qué es lo que pasa, Jey? No hay Justicia. Lamentablemente mucha gente lo vive, lo atraviesa y no hay Justicia. Ves a estos hijos de puta sueltos y es imposible no pararse en ese lugar”, aseguró, con firmeza.