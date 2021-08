El Pollo Álvarez eligió entre Latorre y Cinthia Fernández a quién sumaría como panelista: "Si no es la mejor, Yanina le pega en el palo"

El Pollo Álvarez regresó eltrece con Nosotros a la mañana y un panel renovado que tiene un público fiel que lo sigue día a día. En una entrevista con El Show del Espectáculo, el conductor aprovechó una pregunta para revelar a quién preferiría como panelista entre Yanina Latorre y Cinthia Fernández y justificó su elección.

Todo comenzó cuando el Álvarez aseguró que no sabía si votaría a Cinthia Fernández pese a que “confía en ella”, y luego aprovechó para fundamentar con quien se quedaría entre la bailarina y Yanina Latorre como colaboradora. “Prefiero como panelista a Yanina. Me parece muy buena. Como panelista, si no es la mejor pega en el palo. Me parece una de las mejores panelistas de la tele por escándalo. Para los conductores, tener a alguien así, que te genera todo el tiempo cosas, nos gusta mucho. Es una máquina de generar contenidos”, le explicó a Ulises Jaitt en Radio Urbana.

Asimismo, el Pollo Álvarez se refirió a la frustrada incorporación de Horacio Cabak a Nosotros a la mañana y aseguró que, si bien “tiene el equipo armado”, “si el día de mañana se va alguien, por supuesto que me gustaría que venga al programa”. Finalmente, el conductor aseguró que no volvería a ShowMatch “bajo ningún punto de vista” tras ser eliminado en primera ronda en 2018 porque “es un programa que prefiere mirar”.