La Fiesta de Disfraces de Paraná 2025 inicia un nuevo capítulo histórico: por primera vez se celebrará fuera de Entre Ríos, y el destino elegido es el imponente Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás, ubicado en el Km 225 de la Autopista Buenos Aires – Rosario. La cita será el sábado 15 de noviembre a las 21:00.

🎟️ ¡Preventa ya disponible en Tickea!

Tras más de dos décadas reuniendo a miles de personas en Paraná, la FDD 2025 se reinventa manteniendo intacta su esencia: una experiencia colectiva de libertad, creatividad y celebración que trasciende la música y la fiesta.

🚀 Un nuevo destino, la misma energía

Desde su nacimiento en 1999 como un simple cumpleaños entre amigos disfrazados, la Fiesta de Disfraces ha evolucionado hasta convertirse en el evento cultural más esperado del año en Argentina, con más de 50.000 asistentes por edición y múltiples reconocimientos oficiales.

La edición 2025 en San Nicolás marca un antes y un después: un cambio de escenario que potencia la propuesta, sin perder lo más valioso que tiene la FDD —su gente—: una comunidad diversa que viaja desde todos los rincones del país para vivir una noche de anonimato, alegría y libertad absoluta.

📍 ¿Por qué San Nicolás?

El Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás brinda el espacio ideal para una celebración de esta magnitud:

Amplia capacidad para recibir multitudes

Logística moderna y segura

Fácil acceso desde Buenos Aires, Rosario y otras ciudades

Infraestructura premium para disfrutar al máximo

✨ Una noche para ser quien quieras ser

En la Fiesta de Disfraces 2025 no hay etiquetas, solo ganas de jugar, bailar y vivir una experiencia única. El evento incluye sectores para todos los públicos, DJ sets, shows en vivo, zonas de descanso, gastronomía, y espacios especialmente diseñados para una celebración sin límites.