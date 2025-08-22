Ciudad Magazine presenta un fin de semana a puro cine con clásicos, dramas, acción, comedia y estrenos en su ciclo “Clásicos de CM” y “Gran Cine del Domingo”.
Si estás buscando qué ver este sábado 23 y domingo 24 de agosto, prepará el sillón y elegí tu favorita en una grilla cargada de grandes títulos.
📅 Sábado 23 de agosto en Ciudad Magazine
- 12:00 | Especial Mshow Dyango
- 12:45 | Golpe bajo: El juego final (2005) Acción y deporte en una remake cargada de humor y emoción.
- 14:30 | Bienvenidos a Collinwood (2002) Una comedia criminal con toques de humor negro y un elenco de lujo.
- 16:15 | Matador (2005) Un thriller con toques de comedia negra protagonizado por Pierce Brosnan.
- 17:45 | Identidad protegida (Nothing But the Truth, 2008) Drama político y periodístico basado en hechos reales, con Kate Beckinsale.
- 19:45 | Límite vertical (Vertical Limit, 2000) Aventura en alta montaña con tensión extrema.
- 21:45 | En defensa del honor (Hart’s War, 2002) – ESTRENO – Clásicos de CMBruce Willis protagoniza este drama bélico judicial ambientado en la Segunda Guerra Mundial.
📅 Domingo 24 de agosto en Ciudad Magazine
- 12:30 | El caso Thomas Crown (The Thomas Crown Affair, 1999) Intriga, arte y seducción en este elegante thriller protagonizado por Pierce Brosnan y Rene Russo.
- 14:30 | Sintonía de amor (Sleepless in Seattle, 1993) Un clásico del romance con Tom Hanks y Meg Ryan.
- 16:15 | El tesoro del Amazonas (The Rundown, 2003) Aventura y acción en la selva con Dwayne “The Rock” Johnson.
- 18:00 | Amantes (Two Lovers, 2008) Drama romántico con Joaquin Phoenix y Gwyneth Paltrow.
- 20:00 | Luna de Avellaneda (2004) – Pantalla Grande Cine nacional de calidad con Ricardo Darín, dirigido por Juan José Campanella.
- 22:00 | El último de los mohicanos (The Last of the Mohicans, 1992) – GRAN CINE DEL DOMINGO Épica, romance e historia en esta adaptación cinematográfica con Daniel Day-Lewis.