El pícaro posteo de Tamara Baez después de un fin de semana con amigas: "Tampoco voy a estar llorando todos los días"

En medio de los rumores, cada vez más intensos, de romance (y embarazo) de L-Gante con Wanda Nara, Tamara Báez hizo vida de soltera y hasta se dio el lujo de responder con picardía al posteo de una conocida que la mandó al frente en sus redes sociales.

“Finde largo y tu cuerpo lo sabe. Tala semana llorando / ¡ah! Pero llega el finde”, escribió una amiga de Tamara en Instagram junto a un comparativo de dos fotos: una con la mediática llorando y otra muy divertida con amigas en un boliche.

“Perdón Tamara, se mamaron. Hay que tomarlo con humor, siempre con vos”, escribió la joven debajo de la imagen con un emoji de mujer y corazón negro, que en la actualidad significa dolor, duelo o pérdida, aunque hace algunos años se lo utilizaba para expresar amor y amistad.

Más sobre este tema Fuerte comentario de L-Gante en pleno escándalo con Tamara Báez: "Un día la vi llorando en una historia y al otro, siendo Madonna frente a la cámara"

LA PÍCARA RESPUESTA DE TAMARA BÁEZ A UN POSTEO SOBRE SU FIN DE SEMANA DE SOLTERA

Ni lerda ni perezosa, Tamara Báez aprovechó la imagen de su amiga para hacer una declaración por demás picante: “Y claaaaaaaaa. Tampoco voy a estar llorando todos los días”, escribió la mamá de Jamaica.

Esta semana, Tamara acusó a L-Gante de haber entrado a su casa y de haberse llevado, entre otras cosas, calzado y vestimenta suya, un auto y una motocicleta, y no se privó de comparar a Wanda Nara con la China Suárez.

"Ella yo sé que lo busca desde que estábamos juntos. Él mismo me mostraba. ‘Uy, mirá me reaccionó a esto, me reaccionó a lo otro’. Él me decía que es una persona grande. ‘La vi en persona y no es lo que parece’. Esos comentarios hacía, entonces yo no dudaba ni un poco", le contó a Damián Rojo en Argenzuela.