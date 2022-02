Pícaro comentario de Nicole Neumann al hablar de una raza de toros: "De esos cuernos zafé, por lo menos"

Nicole Neumann sorprendió con un pícaro comentario en Los 8 escalones del millón, al momento de dar detalles de una raza vacuna y puso el acento en los cuernos del animal. "De esos zafé", bromeó la modelo, actualmente en pareja con Manu Urcera.

El encargado de darle el pie a Nicole fue Guido Kaczka, cuando le preguntó a un participante: "¿Cuál de estos animales es un ave de aspecto similar al avestruz y al ñandú? ¿El Emú o el Cebú?".

Luego de que el joven concursante respondiera correctamente, con el emú, Neumann agarró el micrófono, amplió la información y dejó en claro que algunas de sus parejas le han sido infieles.

"El Cebú es una raza de toro. Creo que son los más bravos. Tienen como una viborita blanca en la frente, y me han corrido por el campo. Zafé de esos cuernos. De esos, por lo menos", dijo Nicole, sin contener la risa.

NICOLE NEUMANN ENFRENTÓ LOS FUERTES RUMORES DE EMBARAZO

Felizmente en pareja con el piloto de carreras Manuel Urcera, Nicole Neumann asumió públicamente que le gustaría volver a ser mamá y los rumores de embarazo no dejaron de rondarla.

"No, no tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará", expresó Nicole en diálogo con la revista Paparazzi.