Picantes declaraciones de la mamá de L-Gante contra Alejandro Cipolla tras dejar de ser el abogado de su hijo: "Se equivocó, falló y nos defraudó"

Luego de conocerse que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- ya no será representado por Alejandro Cipolla, la mamá del cantante, Claudia, fue contundente al opinar del accionar del abogado con su hijo.

Desde la DDI de Quilmes, donde se encuentra detenido desde hace más de 10 días el músico (acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad), Luis Ventura indagó a Claudia Valenzuela para Secretos Verdaderos: “¿Cómo explicás la partida del doctor Alejandro Cipolla? Un abogado que lo acompañó durante mucho tiempo a Elián y que, de buenas a primeras, se desvincula sin muchas explicaciones, con distintas versiones. ¿Cuál es la lectura y la mirada que le das vos?”, indagó el periodista.

Fue entonces que la entrevistada se sinceró en el programa de América: “La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y realmente no encontramos nada claro. Pasaron muchos días”.

"La verdad es que nosotros pusimos muchas fichas con el doctor Cipolla y muchas fichas. Tuvimos esperanzas, pusimos toda la fuerza y fueron pasando los días y realmente no encontramos nada claro". G-plus

“Así que ahora se hizo cargo otro doctor”, agregó Claudia, en referencia a Juan Pablo Merlo, el letrado que representa a Tamara Báez, la ex del artista, con quien tiene a su pequeña, Jamaica.

"No puedo decir más nada del doctor Cipolla porque es como que te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló". G-plus

“Después te vas dando cuenta que hay cosas que no se realizaron y que hay que realizarlas a tiempo. Ahora, a esperar. No puedo decir más nada del doctor Cipolla porque es como que te defrauda. Me parece que en algo se equivocó, en algo falló. No te puede decir realmente cuál fue el punto”, cerró la señora.

Más sobre este tema Alejandro Cipolla dejó ser ser el abogado de L-Gante: los picantes motivos

EL ESPECIAL GESTO QUE TUVO TAMARA BÁEZ CON L-GANTE EN MEDIO DE SU DETENCIÓN

Luego de que se conociera que Alejandro Cipolla dejó de representar a L-Gante, quien está actualmente detenido acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad,se difundió el especial gesto que tuvo Tamara Báez con su expareja y padre de su pequeña, Jamaica.

“El abogado de L-Gante va a ser el de Tami Báez, Juan Pablo Merlo”, reveló Pochi de la cuenta de Instagram @Gossipeame, dejando en claro que la joven le presentó al músico a su actual letrado para que lo asesore legalmente.

Días atrás, Tamara había subido a Instagram Stories algunas imágenes en las que se ve a un grupo de personas que habrían acusado al músico de secuestrarlos: “Me acaba de llegar este video a mi WhatsApp. ¿Así secuestran a las personas? Mentirosos. Justicia por L-Gante”, comenzó diciendo, en clara defensa hacia su ex.

"EL ABOGADO DE L-GANTE VA A SER EL DE TAMI BÁEZ, JUAN PABLO MERLO". G-plus

“A la mujer de él, Cecilia, la invité al baby shower de Jami, al cumple de Jami, lo conoce a Elián hace años. Desde que era chico es amigo de sus hijos. Son unos envidiosos. Gente mala. ¿Por qué fueron a buscar quilombo después del baile si Elián no estaba?”, agregó.

Y cerró, tajante: “¿A falta el respeto afuera de la casa si tanto miedo le tienen a la Mafilia? Ellos quisieron llegar a esto. Elián sólo le fue a hablar y él se subió por su parte al auto. Hace un tiempo le habían pedido un millón de pesos para arreglar un auto. Esto es puro circo. Lo único que quieren es plata y verlo mal a Elián. Lo único que pido es Justicia”.

Foto: Captura de Instagram Stories