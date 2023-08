El picante video que Lucca Bardelli borró tras salirle al cruce a Julieta Poggio: "Ya van cuatro programas tirándome"

A las ocho de la mañana, Lucca Bardelli agarró su celular y se grabó haciendo un descargo sobre los recientes dichos de Julieta Poggio.

Sin embargo, a los pocos segundos lo borró de sus historias de Instagram.

LUCCA BARDELLI LE RESPONDIÓ PICANTE A JULIETA POGGIO

"Me dicen por qué no respondo. No respondo porque no entiendo. Ya van como cuatro programas tirándome, hablando de mí. No sé qué cosa", dijo el exnovio de la participante de Gran Hermano 2022.

"Supuestamente no entiende mi manejo o quiere que las redes las use para hablar de mí y no de otro. A mis redes las uso para lo que yo quiero", continuó Lucca, desafiante.

"La única vez que usé mis redes para hablar de otros fue para defenderme porque me habían bardeado a mí primero", aseveró.

"Además, ya estoy cansado de que me bardeen, lo pasé mucho tiempo, y por eso me defiendo. O sea, a mí pueden bardearme, pero yo no puedo defenderme porque yo soy el malo", concluyó Lucca, filoso.

JULIETA POGGIO AFIRMÓ QUE SU EX, LUCCA BARDELLI, SE ESTÁ COLGANDO DE SU FAMA

Julieta Poggio habló sin filtros de Lucca Bardelli y afirmó que le llama mucho la atención cómo se está manejando públicamente tras la separación.

Capitalizando laboralmente su exitoso paso por Gran Hermano 2022, la modelo, bailarina y actriz dejó entrever en Intrusos que su exnovio se está "colgando de su fama" y que lo "monetiza" con el incremento de seguidores en Instagram.

Pampito: -Hace poco fuiste notica por tu ex, que publicó una foto dándose un beso con un chico, vos opinaste con La Tora y él hizo un descargo, te contesto. ¿Hablaste con Lucca?

Julieta Poggio: -No, la verdad que cero. No estamos en contacto. A mí me delatan mis caras. Por más que yo diga algo con palabras, soy tan transparente que no puedo con mis caras. No las puedo controlar.

Pampito: -Lucca se enojó con vos y con La Tora.

Julieta: -Bueno, que se enoje.

Flor de la Ve: -Juli, ¿qué pasó con el amor? Te cuidaste tanto en la casa, lo bancaste. ¿Qué sucedió en este tiempo?

Julieta: -Sucedieron muchas cosas. Fue muy difícil de manejar.

Flor: -¿Como cuáles?

Julieta: -Fue muy difícil exponer la relación. Mucha opinión de la gente, fake news. Y, más allá de que nos separamos en buenos términos, siento que es un poco raro cómo se está manejando él. No lo entiendo.

Maite Peñoñori: -¿No se está colgando un poco de tu fama?

Julieta: -Me parece bien si él quiso aprovechar los seguidores que tiene ahora, monetizarlo, que lo haga. Me parece perfecto, pero que lo haga por su lado.

Flor: -¿Trabaja con su cuenta de Instagram?

Julieta: -Sí, al parecer sí.

Pablo Layus: -¿Lo de Cande Lecce fue cierto?

Pampito: -¡Mirá qué dos! Cande Lecce y Lucca...

Flor: -Son el hambre y las ganas de comer.

Maite: -Menos creíble esa pareja.

Guido Zaffora: -¿Conocés la historia de Cande Lecce? Primero estuvo con Icardi y ahora con tu exnovio. En su momento estuvo con Del Potro.

Julieta: -¡Justo! ¡Qué casualidad!

Guido: -¿Creés que está todo armado entre ellos dos para causarte algún "daño"?

Julieta: -No me hace daño.