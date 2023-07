Julieta Poggio vio la foto de su exnovio Lucca Bardelli besándose con un chico y reaccionó picante

Julieta Poggio no dejó pasar las preguntas que los seguidores de Fuera de Joda le hacían constantemente en el chat sobre la foto de su exnovio, Lucca Bardelli, dándole un beso a un amigo, llamado Santiago, y ella misma habló con picardía del tema.

Más sobre este tema Lucca Bardelli y Cande Lecce fueron captados en video, bailando muy pegados en un boliche

La exparticipante de Gran Hermano 2022 reaccionó picante con su ex, quien subió una imagen dándole un beso a un joven a una historia de Instagram y la borró a los pocos minutos.

Aún más picante que Julieta, Lucila “La Tora” Villar criticó sin filtros el accionar de Lucca.

Más sobre este tema Las pícaras respuestas de Julieta Poggio sobre su fin de semana con Marcos Ginocchio en Córdoba: "Estuvo hermoso"

JULIETA POGGIO OPINÓ DE LA FOTO DE SU EXNOVIO BESÁNDOSE CON UN CHICO

Julieta Poggio: -Me están poniendo mucho algo acá en el chat. No sé si ya lo vieron.

La Tora Villar: -¿Qué? A ver...

Julieta: -De una foto. Me preguntan si ya la vi.

Nacho Castañares: -¿Qué foto?

Julieta: -Ya la vi. Estoy sin comentarios al respecto.

Daniela Celis: -Estás muda.

Julieta: -Sin comentarios.

Nacho: -¿No vas a decir nada?

Julieta: -¿Qué voy a decir? Si tengo que decir algo... Mejor me callo la boca.

La Tora: -Nivel de mamarracho, diría Moria.

Daniela: -¿Vos viste la foto?

Nacho: -No sé de qué foto habla.

Daniela: -¿Querés que te la muestre?

Nacho: -Quiero que la mostremos acá. ¿Se puede?

Julieta: -No, no hay chance.

La Tora: -Amiga, la levantaron en todos los lugares.

Julieta: -No hay chance. Lo dejamos ahí, mejor.

Daniela: -Él la bajó.

Julieta: -Solo digo que no tengo comentarios al respecto.

La Tora: -Es que en realidad lo hizo para que hablemos de esto, porque él no tiene ningún talento. No estuvo en Gran Hermano. Fue espectador. Creo que es mejor subir algo de puterío y que te levanten. Le va a durar un mes.

Julieta: -No vamos a hablar más del tema. Lo digo para que no me lo pongan más (en el chat).

Daniela: -¿Será puterío o amor?

La Tora: -Si fuese amor creo que le daría un beso más copado.

Daniela: -El tiempo lo va a decir.

Julieta: -Ay, Dani está muy Floricienta.