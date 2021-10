Picante crítica de Pampita al ver el look de Mauro Icardi y acusarlo de copiarle la imagen al marido de Zaira Nara: "Siempre se vistió así su cuñado"

Luego de las repercusiones que despertaron tanto Wanda Nara como Antonela Roccuzzo al asistir a uno de los desfiles más top de la Semana de la Moda en Francia, Carolina “Pampita” Ardohain debatió sobre el look de las chicas y comparó el estilo de Mauro Icardi con el de su cuñado y pareja de Zaira Nara, Jakob von Plessen.

“¡Icardi se fue campestre! Pará, este look era del cuñado. Le está robando el estilismo, ¿o no? Están mimetizados”, opinó la conductora de Pampita Online acusando de plagio a marido de Wanda, quien apareció en el evento con un look parecido al de Jakob.

“A mí lo que me parece raro es que Mauro no se vestía así. El que se vestía siempre así es el cuñado. Para mi que le fue gustando cómo se vestía y dijo ‘¿saben qué? Me voy a poner bombacha y boina yo también’”, cerró la top, entre risas.