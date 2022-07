Picante comentario de Flor de la Ve tras la medida cautelar de Rodrigo de Paul a los medios: "¿Camila Homs no está con una exposición elevada?"

La separación de Rodrigo de Paul y Camila Homs tuvo un nuevo capítulo cuando el actual novio de Tini Stoessel envió una medida cautelar a los medios para frenar la información que se difunde sobre sus hijos. Así en Intrusos debatieron sobre la determinación del futbolista y Flor de la Ve dio su punzante visión.

“Nos tenemos que poner en el lugar de la familia. Llega un momento que son obscenos los números que se dicen y como papá, imaginate que él se tiene que ir a Europa, donde la inseguridad es un tema que está complicado. Son temas delicados”, aseveró la conductora, sobre el motivo que esbozó el jugador.

Sin embargo, la animadora cuestionó no solo el alto perfil de la figura del Atlético de Madrid sino también de su ex. “¿Ella no está con una exposión elevada? Qué casualidad que de golpe ahora está en todos lados”, se despachó.

"De repente, aparecen capturas de chats. Yo creo que de golpe te la cruzás por la calle y no sé si la conocés". G-plus

FLOR DE LA VE, FILOSA SOBRE CAMILA HOMS TRAS LA MEDIDA JUDICIAL DE RODRIGO DE PAUL

“De repente, aparecen capturas de chats. Yo creo que de golpe te la cruzás por la calle y no sé si la conocés”, lanzó la conductora, crítica sobre la exposición que viene teniendo tanto el jugador como la modelo, quien acaba de presentar a su novio.

Mientras que Paula Galloni, panelista invitada del ciclo, fue aún más punzante. “La responsabilidad no es solo de los medios, también de los protagonistas y eso incluye muchas cuestiones, como el contenido que subís a las redes sociales”, dijo.

