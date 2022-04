Picante chiste de Ángel de Brito a Wanda Nara luego de que una fan la golpeara accidentalmente: "Fue la China"

A más de medio año del escándalo con la China Suárez, por el affaire que tuvo con Mauro Icardi, Wanda Nara regresó a la Argentina y volvió a recibir el amor de cientos de fans en el evento que hizo de su marca de cosméticos.

En ese marco, Ángel de Brito le hizo un picante chiste a la empresaria sobre la expareja de Benjamín Vicuña.

"Estoy feliz por apostar por mi país. Esto no se compara con nada… Ay, me dieron un telefonazo en el labio, que lo tengo así (gesto de hinchado)", dijo Wanda en su móvil con LAM.

Rápido de respuesta y con humor, De Brito le hizo un filoso comentario: "Fue la China. Una china debe ser". Tras oír el chiste, Nara se río y murmuró por lo bajo: "La China".

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE NOMBRARON A LA CHINA SUÁREZ

En otro tramo del mano a mano con el conductor de LAM, Ángel fue al grano y le preguntó a Wanda Nara por la China Suárez, quien se encontró clandestinamente con Mauro Icardi, en un hotel en París, en septiembre de 2021, luego de un tiempo de coqueteo virtual.

"Lo que pasó el año pasado con la China, no sé si te molesta escuchar su nombre, ¿ya es tema cerrado?", le consultó el periodista.

Directa, Nara respondió: "No, no me molesta. No hay nada más para hablar. La verdad es que ya se habló todo, algunas cosas fueron reales y otras que no. A mí me cuesta un poco caretearla. Pasó lo que pasó y se dijo. Obviamente, algunas cosas fueron exageradas, y otras no".