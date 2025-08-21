📅 Domingo 14 de septiembre – 17 h
📍 Teatro Colón, Buenos Aires – Cerrito 628, CABA
🎟️ Entradas a la venta en los portales de Ciclo Aura y Teatro Colón.
🌟 Aigul Akhmetshina: una de las grandes voces de la ópera actual llega a la Argentina
Por primera vez en Buenos Aires, la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina se presenta en el histórico Teatro Colón como parte del prestigioso Ciclo AURA 2025. Aclamada como “la nueva Netrebko” por la crítica europea, Akhmetshina ofrecerá un recital extraordinario junto al pianista Jonathan Papp, con un repertorio que combina arias clásicas, canciones rusas, música latinoamericana y un estreno mundial.
📰 “La Carmen de nuestra era” – Financial Times📰 “Tan volátil como un volcán en erupción” – The Times📰 “Imponente, electrizante y conmovedora” – The Guardian
🎶 Un programa lírico inolvidable
El recital se dividirá en dos partes:
🎼 Primera parte: El esplendor del repertorio operístico
- Una voce poco fa – Rossini
- Acerba voluttà – Cilea
- Arias de Eugene Onegin y La dama de picas – Tchaikovsky
- Mon cœur s’ouvre à ta voix – Saint-Saëns
- Va! Laisse couler mes larmes – Massenet
- Habanera y Seguidilla – Bizet (Carmen)
🌍 Segunda parte: Canción rusa, joyas latinoamericanas y estreno mundial
- Canciones de Rajmáninov, Minkov y Buday
- Mujer fatal – Estreno mundial de Elena Roussanova
- La rosa y el sauce – Guastavino
- Tangos de Gardel: Por una cabeza, El día que me quieras
- Granada – Agustín Lara
🎹 Sobre los artistas
Aigul Akhmetshina
A los 21 años debutó como Carmen en la Royal Opera House, y desde entonces se ha convertido en una figura central de la ópera mundial. Ha brillado en casas como el Metropolitan Opera, Teatro Real de Madrid, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, y muchas más.
Jonathan Papp
Pianista acompañante de renombre internacional, es fundador de la Georg Solti Accademia y director musical del Estudio de Ópera Mascarade. Ha trabajado con figuras como Thomas Allen, Ian Bostridge y Susan Gritton, y es colaborador habitual de Aigul Akhmetshina.
🎭 CICLO AURA 2025: Cuatro noches, cuatro estrellas
Una propuesta inédita en Latinoamérica que une arte, sensibilidad y excelencia vocal en el escenario más emblemático: el Teatro Colón.
- ✅ 17 de agosto – Jonathan Tetelman
- ✅ 14 de septiembre – Aigul Akhmetshina
- ✅ 20 de octubre – Elīna Garanča
- ✅ 3 de diciembre – Nadine Sierra
🎟️ Entradas ya disponibles
Conseguí tus entradas para Aigul Akhmetshina en: