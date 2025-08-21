📅 Domingo 14 de septiembre – 17 h

📍 Teatro Colón, Buenos Aires – Cerrito 628, CABA

🎟️ Entradas a la venta en los portales de Ciclo Aura y Teatro Colón.

🌟 Aigul Akhmetshina: una de las grandes voces de la ópera actual llega a la Argentina

Por primera vez en Buenos Aires, la mezzosoprano rusa Aigul Akhmetshina se presenta en el histórico Teatro Colón como parte del prestigioso Ciclo AURA 2025. Aclamada como “la nueva Netrebko” por la crítica europea, Akhmetshina ofrecerá un recital extraordinario junto al pianista Jonathan Papp, con un repertorio que combina arias clásicas, canciones rusas, música latinoamericana y un estreno mundial.

📰 “La Carmen de nuestra era” – Financial Times📰 “Tan volátil como un volcán en erupción” – The Times📰 “Imponente, electrizante y conmovedora” – The Guardian

🎶 Un programa lírico inolvidable

El recital se dividirá en dos partes:

🎼 Primera parte: El esplendor del repertorio operístico

Una voce poco fa – Rossini

Acerba voluttà – Cilea

Arias de Eugene Onegin y La dama de picas – Tchaikovsky

Mon cœur s’ouvre à ta voix – Saint-Saëns

Va! Laisse couler mes larmes – Massenet

Habanera y Seguidilla – Bizet (Carmen)

🌍 Segunda parte: Canción rusa, joyas latinoamericanas y estreno mundial

Canciones de Rajmáninov, Minkov y Buday

Mujer fatal – Estreno mundial de Elena Roussanova

La rosa y el sauce – Guastavino

Tangos de Gardel: Por una cabeza , El día que me quieras

Granada – Agustín Lara

🎹 Sobre los artistas

Aigul Akhmetshina

A los 21 años debutó como Carmen en la Royal Opera House, y desde entonces se ha convertido en una figura central de la ópera mundial. Ha brillado en casas como el Metropolitan Opera, Teatro Real de Madrid, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, y muchas más.

Jonathan Papp

Pianista acompañante de renombre internacional, es fundador de la Georg Solti Accademia y director musical del Estudio de Ópera Mascarade. Ha trabajado con figuras como Thomas Allen, Ian Bostridge y Susan Gritton, y es colaborador habitual de Aigul Akhmetshina.

🎭 CICLO AURA 2025: Cuatro noches, cuatro estrellas

Una propuesta inédita en Latinoamérica que une arte, sensibilidad y excelencia vocal en el escenario más emblemático: el Teatro Colón.

✅ 17 de agosto – Jonathan Tetelman

✅ 14 de septiembre – Aigul Akhmetshina

✅ 20 de octubre – Elīna Garanča

✅ 3 de diciembre – Nadine Sierra

🎟️ Entradas ya disponibles

Conseguí tus entradas para Aigul Akhmetshina en:

👉 www.cicloaura.com👉 teatrocolon.org.ar