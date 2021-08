Peter Lanzani reveló por qué casi renuncia a Casi Ángeles en pleno suceso: "Estaba cansado y no me sentía en el mundo"

Peter Lanzani contó que estuvo a punto de renunciar a Casi Ángeles en la segunda temporada. En su visita a Los Mammones, el actor reveló el motivo por el cual llegó a querer abandonar la exitosa ficción de Cris Morena y explicó que fue Nico Vázquez quien lo convenció de continuar.

“En la segunda temporada casi abandono todo. Nico Vázquez es uno de los que me convence de seguir. Estaba como cansado, no me sentía en el mundo, justo me agarró en quinto año de colegio, lo hacía alejado de mis amigos, viajes con mi club. Sentía que estaba perdiendo algo de pertenencia mío", confesó en la emisión de América.

Luego, Lanzani relató que terminó quedándose y que hasta el día de hoy continúa conservando sus amistades escolares, de quienes estuvo alejado en su momento por la tira. "Terminaron convenciéndome. Por suerte sigo teniendo mi mismo grupo de amigos que son mi cable a tierra. Los amigos son lo mejor del mundo", sentenció.