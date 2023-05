Pedro Alfonso habló de Facundo Pieres tras el distanciamiento de Paula Chaves y Zaira Nara: "Lo conocí"

Pedro Alfonso habló del "impasse" en la amistad de Paula Chaves y Zaira Nara y opinó de Facundo Pieres, polista que habría puesto en jaque la relación entre las famosas.

Trece años atrás, el polista fue novio de la modelo y conductora de Pasaplatos Famosos y su romance con Nara habría afectado fuertemente el vínculo.

"Si pasó algo, me parece que fueron otras cosas. No fue eso puntual. No hay que minimizarlo a ese punto porque parece algo de secundaria", dijo el actor y productor en nota con LAM, dejando entrever que el affaire de Zaira con Pieres no fue la única razón por la que se dañó la amistad con Paula.

Positivo y conciliador, Pedro continuó: "Todo se va a arreglar. No hay una guerra. Vamos al mismo gimnasio. Nos vemos todos los días... Con Zaira somos amigos. Yo la adoro. El tiempo va a arreglar todo. Es algo del pasado. Tampoco hay que darle tanta importancia".

PEDRO ALFONSO, BUENA ONDA CON FACUNDO PIERES

Lejos de preocuparle que Paula Chaves pueda llegar a tener nuevamente contacto con su exnovio Facundo Pieres, Pedro Alfonso reveló que ya lo conoció y que hubo buena onda.

"¿Creés que Paula no tendría problemas de que vos te sientes con una ex? El otro día vos dijiste eso 'si se tiene que sentar con Pieres que se siente y charlen'", le dijo el cronista de LAM al actor y productor.

"A mí no me molesta. Cero. No tengo problema. Lo conocí. Tuvimos buena onda", le respondió Pedro.

Tras advertir la cara de sorpresa del notero, Alfonso desarrolló: "Lo conocí de eventos, un par de veces. Jugamos al fútbol. En la despedida de Ponzio estuvimos todo el día con la mejor, con la familia de él".

"Yo estoy más allá de todo. Estamos hablando de cosas que pasaron hace muchos años", finalizó Pedro Alfonso, apostando a que Paula y Zaira puedan sanar la amistad.