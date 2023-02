El pedido de disculpas de Flor Ventura a Fede Barón tras su fuerte pelea en El Hotel de los Famosos 2

Después de tener un tremendo cruce en El Hotel de los Famosos 2, luego de que Flor Ventura confesó que Juan Martín del Potro le escribía cuando él estaba en pareja con Jimena Barón, derivó en un encontronazo de la modelo con Federico Barón. Después vino la paz.

“Te quiero pedir disculpas. Tal vez yo no dimensioné cómo te podías poner en esa situación y reforzar en que nada más lejano que bardear a tu familia. La respeto muchísimo a tu hermana, también desde un lugar de mujer”, aseguró la modelo, en uno de los cuartos, a solas con el actor.

“A mí no me gusta sostener situaciones de tensión, sobre todo con alguien con quien no tengo un problema y por ahí hubo un malentendido”, sostuvo, luego de que él consideró que ella se había metido con su familia, además de llamarla “violenta” y “loca”.

FLOR VENTURA SE DISCULPÓ EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2 CON FEDERICO Y JIMENA BARÓN

“Me quedo mal cuando siento que actúo mal. Fue en dos oportunidades y te pido disculpas. Sinceramente, te pido disculpas”, aseveró Flor, quien tuvo un choque con Marian Farjat dentro del programa, mientras él tomaba sus palabras para fundirse en un abrazo.

“Como todos, si a mí me dicen algo voy a reaccionar”, dijo Fede. “La veo a Flor genuina, transparente y le creo su discurso”, destacó, ya en una entrevista a cámara, aunque el conflicto sentó precedente.

“Hacemos con Flor borrón y cuenta nueva, pero si hay que eliminarla…”, señaló, mientras se pasaba el dedo por el cuello en un fuerte gesto.