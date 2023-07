Paula Varela incomodó a Caramelito cuando le preguntó cómo hizo Coco Sily para conquistarla

El romance de Cecilia “Caramelito” Carrizo y Coco Sily se convirtió en una verdadera sorpresa y la actriz aprovechó este feliz momento para publicitar la obra teatral que estrenó la semana pasada, por lo que visitó Socios del espectáculo.

En el ciclo de eltrece, Paula Varela encaró a la actriz con la intención de saber cuánto tiempo hace que está saliendo con Sily, y si esto de alguna manera se relaciona con la separación de Cecilia de Damián Giorgiutti, tras 25 años juntos.

“¿Cómo te conquistó Coco?”, quiso saber la periodista, luego de que Carrizo contara que están juntos hace un mes. “La verdad es que es una persona super especial, es una persona muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos, es una persona super presente”, dijo.

LA REACCIÓN DE CECILIA CARAMELITO CARRIZO ANTE LA PREGUNTA DE PAULA VARELA

“Pero él aprovechó que tenías la capa caída y te hizo el amigo… ¿Cómo fue?”, contraatacó Paula, ante la sorpresa de Caramelito. “Yo no sé si eso es aprovechar. Está bien de tu parte que sos periodista que me lleves por ahí, pero yo no sé si eso es aprovechar”, se defendió la actriz.

“Es como que se da en la vida que hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas, incluso compañeros de trabajo o amigos y me pasó que fui invitada a su programa que hace en la TV Pública con Carla Con y Diego”, recordó Cecilia.

“Ahí sentí una conexión muy linda entre los dos, o sea, nos pusimos a hablar, como es grabado es más fácil tener una conversación que cuando es en vivo. Hablamos un poquito antes y hablamos un poquito después”, agregó la actriz, que recordó que Sily le ofreció en esa oportunidad un lugar en la radio que dirige.