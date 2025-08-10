La noche del sábado, un recital de Dale Q’ Va en el Club Bomberos de San Francisco terminó de manera abrupta debido a un grave accidente. En plena presentación, Pablo David Ortiz, uno de los cantantes del grupo, se desplomó al pisar una tabla en mal estado del escenario y sufrió una fuerte caída.
De inmediato, el músico fue asistido y trasladado de urgencia a un centro de salud, según informó el productor de la banda, Maximiliano Marinaro. Allí le suturaron la cabeza y quedó bajo observación, a la espera de estudios complementarios.
“Informamos que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor. Hoy será evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Agradecemos los deseos de pronta recuperación para David y la preocupación por su salud”, se pudo leer en el comunicado oficial de la banda.
LA TREMENDA CAÍDA DEL CANTANTE DE DALE Q´VA QUEDÓ REGISTRADA EN UN VIDEO VIRAL
Como consecuencia del accidente, el show programado para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendido hasta nuevo aviso. La banda agradeció a sus seguidores por la comprensión y los mensajes de apoyo.
A través de una historia de Instagram, el propio Ortiz buscó llevar tranquilidad: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió, acompañando sus palabras con una imagen suya en recuperación.
El video del momento exacto de la caída fue difundido por la banda y no tardó en viralizarse. En redes sociales, los fanáticos enviaron cientos de mensajes de aliento al cantante, que ahora centrasus energías en recuperarse por completo.
