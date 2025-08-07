Luego de conquistar a miles de seguidores con sus lanzamientos, su arrolladora presencia en redes sociales y una temporada de vacaciones de invierno totalmente soldout en el Paseo La Plaza, Mati Spano anuncia su primer show en Buenos Aires con banda en vivo.

La cita es el sábado 27 de septiembre, a las 15 horas, en El Nacional Sancor Seguros.

Será un concierto totalmente musical, en el que Mati interpretará en vivo todas sus canciones —desde sus primeros éxitos hasta sus lanzamientos más recientes— en una tarde íntima, emocional, llena de energía y pura conexión.

Foto: gentileza de prensa.

El show coincide con el lanzamiento discográfico de su Live Session grabada en la Ciudad de México: una versión íntima y poderosa de sus canciones más queridas, reinterpretadas en un formato acústico con banda en vivo.

Esta sesión no solo muestra su crecimiento artístico, sino también la conexión real que ha generado con su comunidad de fans adolescentes y jóvenes adultos que lo siguen desde sus inicios como actor y ahora lo consagran como una de las voces emergentes del pop latino emocional.

Con una propuesta artística que combina frescura, sensibilidad y una conexión genuina con su generación, Mati ha logrado construir una comunidad fiel que crece día a día. Este debut en los escenarios porteños promete ser un encuentro único para vivir la música de Mati en su máxima expresión.

¡Las entradas ya están disponibles y se espera una alta demanda, así que no te quedes afuera!

