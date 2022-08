Paula Chaves es la doula de la famosas: Cande Ruggeri le envió un conmovedor mensaje

Candela Ruggeri, que está súper ilusionada por su primer embarazo con Nico Maccari, compartió una tierna selfie con Paula Chaves, que es doula.

La modelo reveló que la conductora, ni bien se enteró de que está en la dulce espera, se puso en contacto con ella para brindarle su apoyo desde el primer momento.

Acto seguido, se juntaron a charlar y Cande, súper agradecida con Pau, contó que recibió un montón de consejos valiosos de su parte sobre la maternidad.

CONMOVEDOR MENSAJE DE CANDELA RUGGERI A PAULA CHAVES, QUE ES DOULA

"Apenas supo de mi embarazo, me mandó un mensaje con mucho amor y hoy me dio mil consejos valiosos que yo no tenía ni idea".

"Todo lo decidimos nosotras, gracias por esto Pau", expresó Cande en Instagram.

Paula, que es doula, se dedica a brindarles apoyo y acompañar a las personas durante sus gestaciones.