Paula Chaves compartió sus sentimientos por dejar de amamantar a Filipa, que tiene dos años

Fiel usuaria a las redes sociales, Paula Chaves comparte con sus seguidores momentos de su intimidad familiar junto a su esposo, Pedro Alfonso y las hijas que tienen en común, Olivia, Baltazar y Filipa. Pero en esta oportunidad, la conductora abrió su corazón y volcó sus sentimientos con sus seguidores en un momento especial de tu vida.

“Lactancias eternas. Qué difícil es encontrar la coherencia entre querer amamantar hasta los 12 años jajajaja y querer dormir… Se me hace difícil a veces sostener la lactancia y más sabiendo que Fili será la última”, comenzó diciendo Paula en Instagram junto a una foto en la que se la ve amamantando a su beba.

“Se me mueven muchas cosas internas. El saber que ya no voy a tener más bebé, el querer que ella siga siendo bebé, el disfrutar cuando toma, pero a la vez no dar más cuando me demanda sin parar”, agregó.

Por otro lado, reconoció qué es lo que más le cuesta de esta etapa: “Es muy difícil, como la maternidad en sí, esas contradicciones que se me presentan a diario. Amarlos y querer disfrutarlos 24x7, y el querer que se hagan las 20.30 para que estén todos dormidos y la casa en silencio”.

“Me gusta compartir mi experiencia con ustedes porque me hace muy bien leerlas. Gracias a mi red de mujeres hermosas que me sostienen”, añadió. Y cerró, con mucho humor: “Por favor, entiendan las metáforas y no me armen la nota diciendo ‘Paula quiere amamantar hasta los 12’”.

Foto: Captura de Instagram