Paula Chaves busca al motoquero que la ayudó cuando su hija convulsionó en la Panamericana

A través de las redes sociales Paula Chaves contó el angustiante momento que vivió con sus hijos cuando Filipa, su hija menor, tuvo una convulsión arriba del auto cuando iban en camino a la clínica. Ya más tranquila, la conductora agradeció a un motoquero que la ayudó e inició una búsqueda para encontrarlo y agradecerle personalmente.

“Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Baltazar que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, contó la animadora, mientras aclaraba que su hija de dos años había tenido un episodio parecido a fines del año pasado y que los médicos le habían explicado que el cuadro no era de grave.

“A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo”, detalló. “Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar”, recordó, sobre el pedido que le hizo al hombre al ver a su hija así en plena autopista. “Vení ayudame, por favor”, le pidió.

"El motoquero no solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto’". G-plus

“No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto’”, relató, mientras le ponía humor al relato diciendo que ella era “muy de Virgo”.

“Y así fue, mientras las médicas divinas atendían a Filipa, entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”, recordó e insistió en su pedido. “Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo ‘mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco’. Gracias por cruzarte en nuestro camino”, remarcó.

“Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto”, aseguró la animadora de Bake Off Argentina, mientras replicaba algunos consejos para quienes viven episodios similares como colocar al niño en posición de seguridad, tumbado de lado, y lejos de objetos con los que pueda golpearse, y no introducir nada en la boca.

Además, puntualizó que según las cifras 4 de cada 100 niños entre los 9 meses y los 5 años presenten este tipo de convulsiones y duran de dos a cinco minutos. “Lo que tuvo Filipa no es grave, no es un problema de salud, ella es sana, y ya está todo en orden”, concluyó.

