Paula Chaves, al borde de las lágrimas, rompió el silencio sobre su relación con Zaira Nara: "Estamos en un impasse desde el año pasado, me duele y me angustia el tema"

Luego de que se especulara con que la historia de amor que comenzó Zaira Nara con Facundo Pieres había desencadenado una fuerte crisis en su amistad con Paula Chaves (ex de la modelo), la conductora rompió el silencio y habló de su actual vínculo con la hermana de Wanda Nara al borde de las lágrimas.

Indagada por Ángel de Brito sobre cómo está su relación con Zaira, Paula se sinceró en una nota que le dio a LAM: “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta. Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida, en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”, comenzó diciendo.

“Ella es la madrina de mi hija, yo ya elegí como madrina de Filipa (una de las hijas que tuvo con Pedro Alfonso, con quien también tiene a Olivia y Baltazar). Ojalá, en algún momento, las cosas se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título y decir ¿pasó esto y por eso nos distanciamos’, sino que fue una sumatoria de cosas”, agregó.

LA PALABRA DE PAULA CHAVES SOBRE LA POSIBILIDAD DE REARMAR SU AMISTAD CON ZAIRA NARA

Por otro lado, ante la consulta sobre si fueron hablados los problemas que surgieron entre ellas, la presentadora (que se prepara para debutar con Pasaplatos Famosos por eltrece) abrió su corazón y dejó en claro que este chispazo nació antes de empezar a salir con Pieres: “Sí, fue mucho tiempo el que hablamos. Hubo muchas idas y venidas. Esto venía ya desde hace un tiempo”.

Por otro lado, Paula no supo contestar si existe la posibilidad de rearmar esta amistad: “No sabría decírtelo. Yo soy muy sincera con las cosas que me pasan y no me interesa tampoco decir ‘está todo bien, no pasa nada’ y sonreír porque soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o me duele. La verdad no sé qué va a pasar”.

“Nos conocemos hace un montón de tiempo, pero así como se rompen las relaciones, o tienen impasses, o tiempos, creo que la amistad es lo mismo y es la vida. Veremos. No puedo decirte que esto es determinante o que no lo es. No sé, es raro. Lo único que tengo para decir es que para mí es una situación dolorosa, que me hizo mal y que siento que no es lindo. Desde el año pasado nos distanciamos”, cerró la esposa de Pedro, muy triste.