El particular sueño que Julieta Poggio había dicho que quería cumplir si ganaba Gran Hermano 2022: "Irme a vivir a España, me encantan los españoles"

A poco de que se conozca quién será el campeón de Gran Hermano 2022 (título que se disputan Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio), todos los participantes tuvieron la posibilidad de ver el casting con el que se presentaron para ingresar al reality de Telefe.

Y en el caso de Julieta, la joven miró atentamente el video en el que se definió en detalle: “Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julieta Poggio, tengo 20 años, soy de Buenos Aires, y soy actriz y bailarina. Estoy de novia, como siempre. Literalmente, desde que tengo 12 años que tengo novio. Corto con uno y me enamoro, ¡no puede ser!”, comenzó diciendo, tal como lo vio con los otros finalistas en la casa.

“Me parece que lo que están buscando es a una persona que sea real. Siento que soy muy genuina con todo. Si tengo que llorar, me pongo a llorar y se me salen las lágrimas. Si tengo que decir algo, no me lo puedo guardar porque me queda atravesado. Si tengo que pelearme, me peleo. Soy muy real con todo lo que me pasa y siento que eso la gente lo veo, lo reflejo y todos me dicen que soy muy sincera y honesta. También soy muy graciosa”, agregó.

"Tengo el sueño de irme a vivir a España y trabajar ahí, ¡me encantan los españoles! La verdad es que me encantaría irme de joda a Ibiza, a la playa, ese es mi sueño". G-plus

Y siguió: “Soy bastante distraída, soy muy colgada con el WhatsApp, dejo las luces prendidas, la hornalla prendida, soy muy desordenada, tengo un problemita con el orden. Tampoco me gusta cocinar, no cocino nada, no me gusta limpiar, así que no sé si eso va a ser un problema”.

Por último, ante la pregunta de qué haría si se lleva la acaudalada suma de dinero que hay de premio, Julieta cerró, sincera: “Tengo el sueño de irme a vivir a España y trabajar ahí, ¡me encantan los españoles! La verdad es que me encantaría irme de joda a Ibiza, a la playa, ese es mi sueño”.

LA DESOPILANTE RECCIÓN DE ROMINA UHRIG AL VER IMÁGENES DE SU PASO POR GRAN HERMANO 2022

Después de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano 2022 en la recta final a la gran final del reality de Telefe (en el que Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Nacho Castañares compiten por el título de campeón), Romina Uhrig visitó Corta por Lozano y se sorprendió al ver imágenes de su paso por el programa.

“Chicos, perdón que estoy mirando la pantalla, pero esto nunca lo vi”, se sinceró la exhermanita, asombrada de cómo se mostraba junto al resto de sus compañeros y los looks que lució.

“Ay, chicos, estoy hecha bosta”, cerró, entre risas, poniéndole humor a su estilo de “entre casa” con la que se vio a Romina en su paso por el ciclo, en especial en las últimas galas previas a su salida.