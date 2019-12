El particular comentario de Virginia Da Cunha sobre las canciones de Bandana: "Eran temas superficiales, no había profundidad"

A sus 38 años, Virginia Da Cunha está en otra, a años luz de la brillantina pop y de la diversión sin fin que proponía Bandana, el grupo adolescente con el que conoció la fama en 2001 y que surgió en el reality Popstars.

Luego de un parate, el conjunto de chicas volvió en 2016. Sacaron un disco, Bombón y, al año, sin dar mucha explicación, la rubia se apartó del proyecto para retomar su carrera solista, que delineó con un estilo completamente diferente, relacionado con la búsqueda espiritual y la naturaleza.

En diálogo con El show del espectáculo, por AM 1300 La Salada, Da Cunha habló de Nueva Religión, su flamante disco, "una obra completa que refleja todo un viaje existencial y las cosas que uno va aprendiendo en la vida". Y expresó lo que piensa de la música que hacía con sus excompañeras y descartó volver a sumarse. “Siento que eso es un ciclo cumplido después de esos tres años en donde sacamos cuatro discos y fue un fenómeno increíble. Hubo un revival en donde volvimos a ser adolescentes, la gracia era esa y la vivimos", dijo. Además, aclaró que en esta nueva etapa su sonido "creció para otro lugar y con otro propósito”.

¿Y qué dijo sobre Bandana? "Ese es un proyecto de banda que nació de un formato internacional donde la prioridad era el negocio y estar detrás de eso", remarcó. En ese punto, Virginia se diferenció y se definió como una persona que prefiere no exponer tanto la calidad de su arte o el mensaje en función de lo que se venda.

En relación a si había un mensaje en los temas de su antigua banda, la cantante respondió: “Es más divertido, superficial… no había profundidad en las letras. No tienen esa búsqueda espiritual o cosas que no son divertidas para la gente".

De todas formas, Da Cunha reconoció que todo lo que hizo con Bandana "estuvo bien para esa edad". "En ese momento uno es más rebelde. Ahora tengo casi 40 años", concluyó.