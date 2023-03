Una participante de MasterChef se quebró al hablar de su hija con parálisis cerebral: "Un bebé en el cuerpo de una niña de seis"

Arrancó MasterChef y en la preselección de los participantes, se elegirán 24 y solo 16 serán parte del grupo de esta temporada, se vivieron historias a pura emoción de gente apasionada por la cocina. Fiamma, una concursante que preparó frente a los jurados un key lime pie, se sensibilizó al hablar de su hija.

“Soy influencer. Empecé hace 9 años a trabajar mostrando mi vida con mis hijas a raíz de que mi primera hija nació con parálisis”, contó, mientras la escuchaban con atención Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

“Cuando me dieron su diagnóstico no podía creer que mi hija hubiese nacido con esa condición”, contó, mientras hablaba de los impedimentos, pero también las habilidades de su nena.

"Ella tiene casi seis años, pero no puede caminar, no habla, no se sienta, no puede agarrar objetos". G-plus

LA PARTICIPANTE DE MASTERCHEF QUE EMOCIONÓ AL CONTAR CÓMO VIVE SU HIJA CON UNA PARÁLISIS CEREBRAL

“Ella tiene casi seis años, pero no puede caminar, no habla, no se sienta, no puede agarrar objetos”, aseguró.

“Es como si fuera una bebé de dos o tres meses en un cuerpo de una niña de seis años”, detalló, sobre la vida de su nena mientras emplataba una porción para los cocineros.

“Pero es súper inteligente, tiene mucha memoria. Es la luz de mis ojos”, destacó, quebrando en llanto. Unos minutos después, luego de que su tarta de lima sea un éxito se marchó con un delantal blanco que lo pone un pasó más delante de MasterChef.