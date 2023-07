El papá de L-Gante contó la firme promesa que le hizo su hijo cuando salga de la cárcel: "Estoy contento porque se va a ir de la zona"

En una profunda nota que dio a Nosotros a la mañana, Miguel Ángel Prosi -el papá de Elián “L-Gante” Valenzuela- dio a conocer la firme proemsa que le hizo detenido, quien está a poco de cumplir 50 días preso.

“Estoy contento porque mi hijo me prometió que se va a ir de la zona y se va a instalar lo más cerca de Ezeiza”, expresó el entrevistado, dejando en claro que se alejará de algunas amistades que lo rodean en la actualidad.

“También se va a dedicar a ser artista. Eso me lo prometió Elián”, cerró Miguel Ángel, confiado en que el joven dedicará toda su energía en crecer en su carrera musical y explotar su talento para deleitar a sus seguidores.

FUERTES DECLARACIONES DEL PAPÁ DE L-GANTE, A CASI 50 DÍAS DE SU DETENCIÓN

A casi 50 días de que Elián Valenzuela –más conocido como L-Gante- quedara detenido después de que le imputaran los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas y tenencia ilegal de arma de fuego; su papá, Miguel Ángel Prosi, fue contundente al hablar de la causa de su hijo.

“El día que la Justicia compruebe que Elián es culpable, pero lo llevo yo de los pelos a la cárcel. Yo soy así, nosotros pagamos todas las deudas y todo lo que hacemos. Yo me comprometo a eso que soy el padre, y la madre también”, comenzó diciendo el hombre en una nota que dio para Desayuno Americano.

“Si hay algo que tenemos, que es fundamental, es que nosotros no mentimos. Vamos a ir a la Justicia con la verdad, no con artilugios de ‘qué dijo’, ‘qué no dijo’. Vamos a ir con lo que corresponde. No pedimos que la Justicia sea benévola con Elián, le pedimos que haga lo que corresponde, nada más”, agregó.

Y cerró, tajante: “Yo no soy el papá de Heidi. Que le den la pena que corresponda. Cuando uno se quema con leche, ve la vaca y llora. ¿Qué tiene que hacer acá? En este caso, el barrio es lo mejorcito que hay porque acá hay gente humilde y trabajadora, al barrio lo arruinan uno par de granos”.