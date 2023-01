Pampita estalló contra las celebrities de El Hotel de los Famosos 2

En El Hotel de los Famosos 2 el rol de Pampita es el de contener a las celebrities que abandonan el reality, acompañarlas en los momentos más difíciles, pero no es a cualquier precio. La conductora es súper riguosa con la dinámica del programa y se molestó con todo y, en especial, con Marian Farjat.

“¿Y el delantal?”, fue la pregunta en seco que la animadora le hizo a Marian Farjat, que esta semana le toca ser staff, al verla solo con un vestido, que además lo tenía abierto.

“Lo perdí, no sé dónde está porque uno de los huéspedes me dejó que me meta en la pile”, comentó risueña la mediática, quien tuvo un fuerte cruce con Federico Barón y Flor Ventura en el programa.

"No se puede. Muchas irregularidades hay en El Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no". G-plus

PAMPITA SE MOLESTÓ CON LOS CONCURSANTES DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Sin embargo, la animadora retó a Marian y apuntó también al resto que estaban junto a ella como Martín Coggi y Alejo Ortiz. “No sé si se pueden meter a la pile. No se puede”, lanzó.

“Muchas irregularidades hay en El Hotel. Va a tener que venir Gabriel Oliveri para poner orden. No me corresponde, pero me parece que no”, se despachó, mientras Marian se disculpaba.

“Lo pueden elegir para que perdure siendo staff, así que tengan cuidado con esos atrevimientos”, les advirtió. ¡Ay!