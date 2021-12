Pampita contó cómo es su relación con la China Suárez tras la separación de Benjamín Vicuña: "El vínculo familiar está muy bien"

A tres meses de la separación de Benjamín Vicuña de China Suárez y tras el explosivo affaire de la actriz con Mauro Icardi, Pampita habló del cordial vinculo actual que mantiene con ella.

Firme en la postura de no meterse en los temas privados de su expareja y padre de sus hijos mayores, Pampita habló con el notero de LAM, luego de que Suárez dijera en la nota con Alejandro Fantino que tienen una buena relación.

PAMPITA DIO DETALLES DE SU VÍNCULO CON CHINA SUÁREZ

Santiago Riva Roy: -Te quería preguntar por la nota que Fantino le hizo a Eugenia...

Pampita: -No voy a decir nada (de la nota de Eugenia), voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos. Vamos a priorizar eso.

Pampita: -Pero ya saben que yo no hablo de nada de esas cosas. No hablo de entrevistas de otras personas, no hablo de la vida de los demás. No me meto. No tiene que ver conmigo.

Riva Roy: -¿Pero tuviste una charla con ella?

Pampita: -No voy a decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar, que es lo que nos importa a todos. Vamos a priorizar eso.

Riva Roy: -¿Está bien el vínculo con Eugenia?

Pampita: -Sí, está muy bien"

CHINA SUÁREZ HABLÓ DE PAMPITA, TRAS EL CONFLICTIVO COMIENZO DE SU RELACIÓN EN 2015

Unida de por vida a Benjamín Vicuña como familia, por sus hijos en común, Magnolia y Amancio, China Suárez detalló cómo se lleva con la primera familia que el actor formó con Pampita, tras el escándalo del motorhome en 2015.

"Me llevo muy bien con Pampita. Tengo la mejor. Cuando hay chicos de por medio, pasa el tiempo y hay una vida real que la gente no la conoce", dijo la actriz en el mano a mano que tuvo con Alejandro Fantino.