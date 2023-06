La reacción de Pampita al conocer su nominación en los Martín Fierro y su deseo para Benjamín Vicuña

Pampita habló con genuina emoción de su nominación en los premios Martín Fierro, por su labor como conductora en El Hotel de los Famosos, y celebró que Benjamín Vicuña también esté ternado por su trabajo en El primero de nosotros.

"Para mí es un gran honor. Me da una felicidad, una alegría. Además, uno nunca lo da por sentado. Siempre es una sorpresa", dijo la modelo y conductora en nota con Implacables, con una enorme sonrisa.

Luego, Pampita contó cómo se enteró de la nominación: "Me encantó el momento. Me llamó mi familia, mis hijos. Todos. ¡Me encantaría ganarlo!".

PAMPITA, LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO

Entusiasmada con la propuesta de conducir un reality, Pampita se convirtió en la conductora de El Hotel de los Famosos a pocos meses de dar a luz a Anita García Moritán, de quien no se despegó durante todo el proyecto.

"Mi familia me reacompañó. Me ausenté de casa once meses. Me fui a Cañuelas directamente a vivir. Muchas noches dormí allá", recordó Pampita.

"Anita era recién nacida. La subía a la combi, a las siete de la mañana, envuelta en una manta. Fue un proyecto al que le puse mucho amor, mucho corazón y mucho tiempo. Mucho más que a otro tipo de proyectos", agregó.

PAMPITA, FELIZ POR LA NOMINACIÓN A BENJAMÍN VICUÑA

En ese marco, la notera de Implacables puso en escena la nominación de Benjamín Vicuña a Mejor actor protagonista de ficción por su labor en El primero de nosotros.

"A nivel familia es un montón porque también está nominado Benjamín Vicuña. ¡Va a estar toda la familia!", le comentó la cronista de Susana Roccasalvo a Pampita.

"También me alegro un montón. Se lo merece. Hizo un personaje muy fuerte. Me encantaría que se lleve la estatuilla también. ¡Por supuesto!", respondió la modelo y conductora, desenado que el padre de sus hijos se gane el Martín Fierro.