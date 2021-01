La palabra de Soledad Silveyra tras ser internada de urgencia: "Estoy bien; tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores"

En medio de la preocupación que generó la noticia sobre la salud de Soledad Silveyra, quien debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi este viernes tras sufrir un ACV, la actriz llevó tranquilidad a sus seguidores y dio detalles de su cuadro clínico.

“Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron al Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo”, comenzó diciendo Silveyra en Twitter.

Luego, contó cómo fue el minuto a minuto de su paso por el hospital: “Decidieron hacerme los mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron, aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend”.

"Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Gracias a todos por la enorme demostración de cariño". G-plus

“Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable. Gracias a todos por la enorme demostración de cariño. Gracias a Dios estoy bien. ¡Muchas gracias!”, cerró Solita, agradecida de la larga lista de mensajes de amor que le llegaron.

Estoy bien. Tuve un ACV que no dejó secuelas, excepto los temblores. Me hice una resonancia en Medicus y me dijeron que era algo cerebral. Me llevaron a Otamendi y luego a Sagrada Familia donde me estaba esperando el Dr. Lylyk y equipo (sigue...) — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021

Deciden hacerme lo mismos estudios y un cateterismo. No intervinieron aunque tenía esperanzas de que me pusieran un stend.

Gracias al equipo de médicos, a Medicus, Otamendi, Sagrada Familia, Padre Manolo, Pipina Pavlovsky, mi familia, todos. La lista es interminable (sigue...) — Soledad Silveyra (@valientesoledad) January 9, 2021