El padre de L-Gante expuso un audio que complica al abogado de la querella: "Él quiere defender a mi hijo"

Este miércoles, Matías Vázquez llevó a A la tarde un audio que grabó Miguel Ángel Prosi, el padre de L-Gante durante una charla con Leonardo Sigal, el abogado que representa a la querella y que podría dar nuevo curso a la causa.

En el audio, que la producción puso al aire en dos partes, se escucha la supuesta voz de Sigal, que los panelistas reconocieron por haberlo tenido hablando frente a ellos, señalando que “Por 6 mil dólares Luis Ibañez cerraba el quilombo y Elián no tenía antecedentes”.

El Ibañez al que haría referencia Sigal es un integrante del círculo íntimo de L-Gante, que había sido acusado de intentar sobornar a Gastón Torres, uno de los demandantes. “Yo no sé a quién le conviene detenido. A él no tengo ninguna duda y a ese Maxi El Brother no lo sé”, agregó Sigal.

En otra parte del audio, Sigal critica fuertemente el accionar de Juan Pablo Merlo, el abogado que representa a L-Gante, acusándolo de “tarado mental”, al tiempo que expuso sus negociados con Luis Ibañes.

LOS AUDIOS QUE PODRÍAN COMPLICAR AL ABOGADO DE LA QUERELLA DE L-GANTE

“Yo le dije ‘Arreglemos estas dos causas que tenemos y dejá que yo agarre la defensa de Elián, de todos los quilombos que tiene y te los soluciono todos’. ¿Sabés qué me dijo? ‘Vos me tenés que pagar a mí’. Yo lo miré, le dije que está enfermo y me fui”, señala Sigal en otro tramo.

“Si yo lo defiendo a Elián, no está en cana, te lo puedo asegurar”, cierra el audio, que Miguel Ángel grabó “en un bar al lado del canal” donde fue a tomar un café con Sigal. “Yo le pregunté qué solución había porque quería arreglar y él se expuso”, contó Prosi.

“Si él tiene ese desprecio por sus camaradas, ahí entiendo por qué tiene tanto odio por mi hijo. Para el doctor Sigal y para Luis Ibañez, Elián es una billetera, por eso en tres de las cuatro causas que tiene Elián él está como querellante”, señaló Miguel Ángel.

“Elián, antes de ser L-Gante se peleaba por todos lados, pero ahora que tiene dinero, lo denuncian todos”, explicó Miguel Ángel, que instantes después afirmó “Él quiere ser el abogado de Elián”, expresó, y aclaró que lo grabó con conocimiento del letrado.