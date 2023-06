Marcela Tauro lanzó una filosa alerta sobre la boda de Nicole Neumann y Manuel Urcera, en pleno escándalo con Indiana

El escándalo de Nicole Neumann (42) con su hija mayor, Indiana Cubero (14), que se tramita en la justicia de familia podría tener consecuencias en la boda de la modelo con José Manuel Urcera (31).

"Ojo con el casamiento de Nicole", alertó Marcela Tauro.

Entonces, Pampito indagó: "¿Vos decís que se suspende?".

Ahí, Tauro replicó: "Yo digo que es complicado el tema. Lo quieren minimizar".

"No digo que se suspende, pero es complicado", afirmó Marcela Tauro anticipándose a una eventual puesta en pausa del casamiento entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera.

LA OPINIÓN DE LA MADRE DE JOSÉ MANUEL URCERA SOBRE EL ESCÁNDALO DE NICOLE NEUMANN

Por otra parte, Marcela Tauro contó cómo vive la familia de José Manuel Urcera la polémica de Nicole Neumann con su hija mayor.

"Ellos no lo ven tan fríamente como nosotros. Y a la madre de Urcera tengo entendido que no le está gustando esto", precisó.

Ahí, se explayó sobre los reparos de Cecilia, la suegra de Nicole: "No quiere que la nena (Indiana) no esté (en el casamiento), no quiere este escándalo, ni que falte a la foto, que vayan los periodistas y pregunten".

Al final, Maite Peñoñori blanqueó el desaire de Indiana Cubero a Nicole Neumann respecto del vestido que la futura esposa de José Manuel Urcera encargó que le confeccionen: "La más grande no se probó nada y que todavía está negada".