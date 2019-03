En julio de 2018, Noelia Marzol (32) y Marcos Baldovino (38) comenzaron a transitar una crisis que terminó de separaros en diciembre. Sin embargo, a poco tiempo de tomar distancia, la co-conductora de Minuto para ganar volvió a apostar al amor del cordobés.

"Acordamos no tener una relación convencional, ni tradicional. En el sentido de que vamos a tener dos hogares, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires". G-plus

Feliz con este nuevo intento, Noelia le dio una nota desde las sierras a Gossip, el programa que conduce Luis Piñeyro por KZO, y no sólo reconfirmó la reconciliación, sino que contó cuál fue el motivo que los separó y qué acordaron para volver a estar juntos.

"A mí lo que me pasaba era la distancia. Llega un momento en la relación en el que uno se plantea, ¿cómo sigue la relación? Porque si vamos a seguir viajando todos los fines de semana va a ser bastante engorroso. Entonces, cuando me puse a pensar cómo iba a ser mi futuro con él, si yo tenía ganas de tener hijos y demás, lo veía bastante complicado. Ese fue el punto de quiebre por el que nos terminamos separando", dijo Marzol, dando cuenta de la razón que los alejó.

Luego reveló el arreglo que hizo con Baldovino, para que la distancia no los vuelva a separar y puedan formar una familia juntos: "Lo que a mí me preocupaba era si yo llego a tener ganas de tener un hijo, él puede viajar todos los fines de semana, pero en la semana no. Y teniendo un hijo se complica. Entonces acordamos, y es algo en lo que los dos estamos de acuerdo, en no tener una relación convencional, ni tradicional. En el sentido de que vamos a tener dos hogares, uno en Córdoba y otro en Buenos Aires. Y durante el tiempo en el que yo no esté trabajando voy a estar acá (en Córdoba) y el arregló para venir a Buenos Aires".