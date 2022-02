Nicole Neumann respondió a las críticas por extrañar a sus hijas desde Europa: "Si pudiera estaría 24/7 con ellas"

El lamento de Nicole Neumann por estar lejos de sus hijas, en plena mini luna de miel con José Manuel Urcera en Europa, generó controversias en las redes sociales y la modelo decidió responder a las críticas.

"Si pudiera estaría 24/7 con ellas y ¡en cada viaje!", enfatizo la madre de Indiana (13), Allegra (11) y Sienna Cubero (7).

La reacción fue a cuento de un comentario picante: "¿Sacrificio y te vas tres semanas o más? ¿Tanto compromiso tenés?".

Por eso, Nicole se defendió: "A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. ¡Enorme! Si pudiera estaría 24/7 con ellas y ¡en cada viaje!".

NICOLE NEUMANN CONTÓ CÓMO HACE PARA CUMPLIR CON SU ROL DE MADRE, PAREJA Y EMPRESARIA

Por otra parte, Nicole Neumann se sinceró respecto de cómo se divide en sus diferentes roles, ya sea como madre, pareja, empresaria.

"A veces no puedo. Trato de viajar con ellas o cuando están con el papá por acuerdo legal. Trato de elegir no tener culpa cuando no tengo opción, y trato de ser feliz cuando no puedo estar con ellas aunque quisiera... ¡si no sería imposible!", cerró Nicole Neumann.