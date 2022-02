Nicole Neumann hizo un fuerte descargo tras las críticas por haber viajado sin sus hijas: "Los momentos que lloro no los publico"

Luego de que Cinthia Fernández fulminara a Nicole Neumann por haber hablado de los "sacrificios" que hace por sus hijas y de que recibiera una tremenda respuesta de su parte, Nicole Neumann lanzó una fuerte reflexión en Instagram.

Tras las criticas que recibió por haber viajado durante varias semanas por Europa con su novio, José Manuel Urcera, sin las tres hijas que tiene con Fabián Cubero, Allegra, Sienna e Indiana, hizo contundentes aclaraciones.

"¿Qué se hace si las cosas no son como uno quiere? Si no podemos controlarlo todo... ¿Nos tiramos a llorar y nos rendimos? Yo solo sé ser fuerte. Trabajo desde que tengo 12 años, manteniendo en gran parte a mi familia", escribió Neumann.

"Mi papá me abandonó de bebé. Años de terapia y libros de autoayuda. Estafas, asedios, abuso psicológico... El letargo y machismo de la Justicia, el juicio de quien desconoce e ignora mi vida y lucha diaria". G-plus

"Mi papá me abandonó de bebé y mil cosas que jamás contaría públicamente. Años de terapia y libros de autoayuda. Estafas, asedios, abuso psicológico... El letargo y machismo de la Justicia, el juicio de quien desconoce e ignora mi vida y lucha diaria... Esos momentos que lloro y no puedo dormir de angustia no los publico, soy humana y también los paso", continuó Nicole.

Y aclaró que prefiere compartir buenos momentos a pesar de las situaciones tristes que tuvo que atravesar. "Prefiero compartir alegría y amor, prefiero mostrarte que trato de transformar el dolor en algo lindo y productivo. Porque vida hay una sola, que sepamos, porque nuestros hijos necesitan padres felices y no perfectos", sentenció.

NICOLE NEUMANN SE REFIRIÓ A LA CRIANZA DE SUS HIJAS TRAS LA POLÉMICA

"Y yo, aunque no pueda estar 24/7 con mis hijas como quisiera, también disfruto que puedan compartir con su papá. Son tres personitas con nombres propios que me mantienen fuerte y me necesitan feliz", expresó Nicole, contundente.

Y siguió: "Acompañar a mi pareja en sus proyectos mientas mis hijas cumplen sus días se vacaciones con su papá (así como los tuvieron antes conmigo, mismos días) es importante para mí... De vuelta en casa, a mi trabajo como hace 29 años y junto a mis hijas".

Antes de despedirse, les recomendó a sus seguidores que vivan genuinamente y sin culpas. "La culpa es optativa, el pasado ya no está y el futuro es incierto. Sé feliz hoy", sentenció Nicole Neumann.