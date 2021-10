Nazareno Móttola quedó eliminado frente a Cande Ruggeri en La Academia: "Volver acá siempre me trae muy buenos recuerdos"

Este martes en La Academia de ShowMatch tuvo lugar la gala de duelo y eliminación en la que las cuatro parejas que quedaron sentenciadas por su actuación en el “Ritmo con niños” debieron volver a enfrentarse en la pista. En esta instancia, Nazareno Móttola resultó eliminado frente a Cande Ruggeri por el voto del público, que optó por la continuidad de la hija del exjugador de la Selección Argentina.

En el duelo participaron Agustín Barajas y Loli Ruiz con un enganchado de clásicos latinos, Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas con una performance de danza aérea, Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala, y Nazareno Móttola y Micaela Grimoldi que parodiaron la película La Máscara.

La primera pareja salvada por el jurado, por decisión dividida, fue la de Agustín Barajas y Loli Ruiz; y la segunda, también por decisión dividida, fue la de Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala. La última palabra la tuvo el público, que decidió por el 57,2 por ciento de los votos que Cande y Nicolás Fleitas continúen en el certamen.

Más sobre este tema Sorpresiva información de De Brito tras el posteo de Icardi pidiéndole disculpas a Wanda: "Ella no se las aceptó" Firme defensa de Cande Ruggeri a Wanda Nara en medio del escándalo con Icardi: "Yo no me meto con gente casada ni loca, lo de la China fue cualquiera"

“Me encanta que estés en el programa, pero me da pena que te vayas. Me encanta tenerte todos los días acá porque me divierto mucho yo, y se divierte mucho la gente”, le dijo Marcelo Tinelli al humorista tras leer el resultado de la votación. “Yo quiero agradecerte a vos, a toda la producción. Volver a este programa siempre me trae muy buenos recuerdos. Una pena, hice lo posible para que Mica se pueda lucir. Esto es parte de un concurso y hay que aceptarlo porque los chicos lo tenían muy merecido también. Y muchas gracias al público que nos votó, al que no nos votó, no”, cerró Nazareno Móttoa con su habitual buen humor.