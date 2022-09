Nazarena Vélez habló como nunca sobre su relación con Hernán Caire: "Se terminó porque era violento y celoso"

Nazarena Vélez habló en LAM sobre su relación con Hernán Caire, con quien estuvo de novia en la década de los 90, y tuvo un tremendo fallido en pleno aire al referirse a él como persona.

“Me enteré de Caire que me había cag… con todo el mundo y toda gente del medio. Yo conducía con el A Pleno Sábado y estuvo con todas las bailarinas”, reveló la panelista sincera.

“¿Y ahí se terminó?”, indagó Ángel de Brito y fue entonces cuando Nazarena lanzó: “Se terminó porque era un psico… porque era una persona que no estaba bien, era violento, celoso, insoportable”.

NAZARENA VÉLEZ CONTÓ LA MANERA EN QUE SE ENTERÓ QUE HERNÁN CAIRE LE ERA INFIEL

Nazarena Vélez contó la tremenda manera en que se enteró que Hernán Caire le era infiel cuando eran pareja. “Un día vi videos”, reveló la panelista en LAM.

“Él tenía el problema en la cabeza de fimarte sin tu consentimiento. Tenía atrás del televisor una camarita, y lo encontré revisando el departamento de él”, detalló.

Al final, reveló cómo se sintió en ese momento: “Imagínate yo tenía 22 años, el corazón me latía. Las otras mujeres no me importaron, me importó verme a mí, casi me muero”.