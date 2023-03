Nazarena Vélez cruzó a Romina Uhrig por su faltazo a LAM: "Deja tres hijas y no puede venir a hacer un mano a mano"

Como todas las semanas, Ángel de Brito y sus panelistas reciben al último eliminado de Gran Hermano 2022. Sin embargo, a poco de que el público decidiera que Romina Uhrig saliera del reality de Telefe, el conductor reveló que la exhermanita no quiso ser parte del programa ¡y Nazarena Vélez fue letal con su comentario al aire!

Así lo dio a conocer el propio presentador en su ciclo de América: “Romina Uhrig, la última eliminada de Gran Hermano, es la única participante que no va a venir a LAM. Nos avisó hace un ratito que prefiere no participar del programa. Ella salió de la casa, participó el martes y miércoles en el debate, hoy estuvo con Vero Lozano, no sé si estuvo en algún programa más, y esta semana tiene la recorrida mediática que hacen todos habitualmente”.

“Romina decidió no venir a LAM. La gente de Telefe, a la que le quiero agradecer, hizo todo lo posible para que cumpla como todos los otros participantes. Incluso, nos ofrecieron un horario para grabar un mano a mano si ella quisiera. Por ahí, no quería exponerse a todas las panelistas y hacer un mano a mano conmigo, pero tampoco, no hay ninguna posibilidad. Desconozco los motivos”, agregó.

Tras escucharla, Nazarena fue al hueso con su picante opinión: “¡Qué cag… que resultó! ¡No lo puedo creer! No puedo creer que una mujer que tiene los ovarios de dejar a sus hijas y bancarse toda la que venga, que no pueda venir a sentarse a hacer un mano a mano”.

“Lo que vi de Romina en el debate y en Cortá por Lozano es que le hablaron, no sólo de política, sino también de las acusaciones de homofóbica y gordofóbica, de lo que le había dicho a Nacho, y cada una de las cosas que le fueron mencionando negó todo. Es Alfa, versión mujer”, cerró De Brito, tajante.

SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ A ROMINA UHRIG Y CONTÓ QUÉ PREMIO SE LLEVÓ POR SER LA CUARTA FINALISTA DE GRAN HERMANO 2022

A poco de haberse convertido en la última eliminada de Gran Hermano 2022, Romina Uhrig se sometió a las preguntas de Santiago del Moro, los panelistas y exparticipantes del programa y se llevó una inesperada sorpresa en vivo.

“Tengo un comunicado porque vos ganaste un premio también. ¿Lo tenemos para mostrar?”, expresó el conductor del programa de Telefe, ante la sonrisa de Romina plasmada en todo su rostro.

“Te llevás esta bici con motor y un monopatín. Además, para los cuatro finalistas, hay cerveza gratis por un año”, cerró Del Moro, ante la felicidad de la exhermanita que también tendrá su obsequió por haber estado tan cerquita de la final.