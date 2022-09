Nazarena Vélez acusó a Caire de filmarla en la intimidad sin su consentimiento: "Le revisé todo el departamento"

La relación de Nazarena Vélez y Hernán Caire comenzó siendo una ilusión que con el tiempo se transformó en una verdadera pesadilla para la actriz, por entonces de 23 años.

Corría 1997 y Nazarena fue convocada a conducir A pleno sábado en compañía de Caire, que tenía más experiencia en el medio gracias a ciclos como Jugate conmigo y Brigada Cola, entre otros. Y el amor entre ambos no tardó en surgir.

La relación fue tormentosa para Nazarena, que ya era mamá de Barbie desde hacía cuatro años, y que le contó a Susana Giménez, y frente al propio Caire, toda la clase de maltratos que sufrió el actor, inclusive una fractura de brazo que le hizo al tirarla de una escalera.

Sin embargo, Nazarena todavía tiene anécdotas sobre ese período de su vida que no ha revelado y por eso en LAM recordó que en determinado momento descubrió que su pareja la filmaba en la intimidad sin su consentimiento.

Ocurrió mientras Vélez recordaba las veces que sufrió infidelidades de Caire “con todo el mundo”, en referencia a las bailarinas de A pleno sábado, y recordó que lo descubrió cuando encontró los videos que filmaba.

“El tenía el problema en la cabeza de filmarte sin tu consentimiento y tenía atrás del televisor una camarita de la que yo no me había dado cuenta”, contó Nazarena. Cuando De Brito le consultó si no tenía miedo de que se viralice la grabación, ella contestó que logró rescatar laa cinta.

“Lo encontré al video un día, revisando el departamento, y ahí encontré todos los otros”, agregó la actriz, que recordó que le impresionó tanto ese hallazgo que decidió cortar la relación, pese a los obstáculos que le ponía Caire para la separación.