Un músico acusó de plagio a L-Gante: "Se robó mis letras y las puso en sus canciones cuando yo estaba preso"

L-Gante, tras su gira por Nueva Zelanda, enfrenta una fuerte acusación del músico Fabián Soria, quien afirma que el cantante de cumbia 420 le robó las letras de sus canciones cuando él estaba preso.

“Yo empecé a hacer cosas a través de las redes sociales y ponía frases que me iban saliendo, estuve preso en la provincia de Chaco y allí escribí más de 90 canciones, grabé 3 discos desde adentro y los mencioné con una letra; ellos le dieron me gusta y después me entero de que se robaron mis letras, se robó mis letras y las puso en sus canciones", así acusó Fabián a L-Gante en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Muy picante, fue por más. "Son cosas que yo fui armando, yo componía canciones y les envié mi material a ellos... De repente, de un día para el otro, me encuentro con esas frases que yo había creado y escrito en los singles de Elián, nunca se le puede ocurrir a dos personas la misma letra”, sumó, muy enojado con el ex de Tamara Báez.

FABIÁN SORIA DICE QUE L-GANTE NO TIENE CÓDIGOS

El músico describió a Elián de la peor manera.

"Este pibe no respeta los códigos, habla de lo leal que es pero todo de la boca para afuera, del dicho al hecho hay un largo trecho, a mí me robó letras para su último tema y también para El último Romántico, a este pibe no se le cae una idea y yo escribo para numerosas bandas de cumbia", dijo, indignado.

Y se despidió remarcando que se equivocó en haberle mandado su material.

"Mi error fue que les mandé todo tarareado y ya es como que tienen el puntapié inicial para seguir la narración, lo que se ve de L-Gante no es todo así, hay un cierto código en la música que se tiene que respetar...".

"Puede venderle a la gente que tiene sentimientos y ayuda a los demás, pero a mí me robó, le robó a un preso; tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo", cerró, recordando que fueron sus compañeros de pabellón quienes le avisaron que L-Gante, según él, le había robado las letras.