Este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta deMirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por los actores Mariano Martínez, Marita Ballesteros y Mica Riera.

También serán de la partidael actor y músicoFernando Flaco Pailos y el abogado Javier Baños, quien formó parte de la defensa de Julieta Prandi junto a Fernando Burlando en el juicio contra Claudio Contardi.

JUANA VIALE SORPRENDIÓ CON UN LOOK EN HONOR A LA PACHAMAMA

Una vez más, Juana Viale deslumbró en la pantalla de eltrececon una propuesta de moda que combinó elegancia, personalidad y un guiño a la tradición. La conductora lució una creación de Gino Bogani que dio que hablar en Almorzando con Juana.

La pieza central del look fue un vestido corto de jersey y lana merino, tramado en rayas verdes, negras y azul Francia, acompañado por un imponente chal verde que Juana bautizó como su “bati-capa”: “Es abrigadito, podés salir así nomás y las botitas muy bonitas”.

El look de Juana Viale para su mesaza en Almorzando con Juana (Foto: redes sociales).

La elección no fue casual: Viale explicó que se trató de un homenaje al Día de la Pachamama, una fecha que resuena con su costado espiritual y que supo integrar con clase a su outfit de alta costura.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.