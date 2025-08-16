La hermana de Yanina Latorre, Maite Arruza, fue víctima de un violento asalto en el barrio porteño de Belgrano. Según relató la conductora, el hecho ocurrió el sábado al mediodía cuando Maite salió a hacer compras.

“Dos chicos en moto la interceptaron, le tiraron de la cartera que llevaba cruzada y, como no lograban arrancarla, la arrastraron una cuadra tirándola de los pelos. Tiene el cuerpo y el codo destrozados por el pavimento”, contó Yanina en su programa.

EL ENOJO DE YANINA LATORRE

La panelista detalló que a Maite le robaron todo: su cartera, el celular y el dinero de toda una semana de trabajo como personal trainer, que había cobrado ese mismo día. “Ella vive y ahorra de eso, así que es un golpe durísimo”, agregó.

Latorre también reveló que habló con su hermana apenas se enteró del ataque: “Me llamó cuando yo me estaba subiendo a un avión. Le dije: ‘Tranquila que cuando vuelva el lunes te doy un teléfono nuevo y la plata que te robaron’. A una persona que vive de su sueldo, un robo así le complica todo”.