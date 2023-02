Del Moro, irónico con el pedido de votos de Alfa para Julieta en Gran Hermano 2022: "No pensé ver algo así"

La décimo quinta gala de eliminación de Gran Hermano 2022 fue dejando atrás a Marcos y a Nacho como nominados gracias al voto de la gente, y en el tramo final la definición quedó entre Ariel Ansaldo y Julieta Poggio, para quien Alfa pidió votos en vivo.

Es bien conocida la gran hostilidad con la que Walter “Alfa” Santiago recibió al parrillero en la casa, al punto de que Gran Hermano debió advertirle al empresario que sería sancioando duramente su persistía en su actitud, que incluía comentarios despectivos sobre su aspecto físico.

Pero eso no le quitó a Alfa su ímpetu, ya que continuó hostigando a Ariel en la casa, lanzando declaraciones polémicas sobre su rival, y ahora se animó a pedir votos para Julieta en vivo, dirigiéndose a través de una cámara al mismísimo Mago sin dientes.

EL DESESPERADO PEDIDO DE ALFA DE GRAN HERMANO 2022 AL MAGO SIN DIENTES PARA OBTENER VOTOS PARA JULIETA

“…así que ya saben. ¡Maguito, mirá lo que esto!”, se escuchó decir a Alfa a una de las cámaras mientras sostenía a Julieta, que minutos antes se quebró en cámara implorando por votos para continuar en el reality, en un brazo.

“No, Alfa le habla al Mago sin dientes, chicos. No, no, je, je. Yo no pensé tener vida para vivir un momento semejante”, dijo con ironía Santiago del Moro del modo que tiene Alfa de continuar como participante en Gran Hermano gracias a Pablo Cabaleiro.

“Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver; yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar, o armara grupos y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans", reveló Cabaleiro hace algunas semanas.