Moria Casán, polémica al hablar de Susana Giménez: "Argenzuela oxigenada, nunca fuimos amigas"

Moria Casán habló de Susana Giménez picantísima tras su regreso a Argentina. En diálogo con Intrusos, la One le respondió a la conductora después de que dijera que es "opinóloga".

“Susana Giménez habló de vos acá en Argentina”, le comentaron desde la emisión de América a La One, quien respondió: “¿Mal o bien? Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen”.

“Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no”, continuó el periodista y Moria le contestó picante: “No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito”.

Más sobre este tema Susana Giménez apuntó sin filtro contra Moria Casán: "Ella es opinóloga, yo no"

MORIA CASÁN CONTRA SUSUNA GIMÉNEZ TRAS SUS DICHOS

Luego de que Susana Giménez la llamara opinóloga en una entrevista con Intrusos y dijera que dejaron de ser amigas, Moria Cásan aseguró que nunca tuvo una amistad con ella.

“Dijo que eran amigas y que ya no lo son”, le contó el periodista y la diva argentina expresó: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas”.