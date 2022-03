Moria Casán cuestionó a Wanda Nara por denunciar el hackeo a sus cuentas: "Tiene la obsesión chinesca"

En el inicio de esta semana, un supuesto hacker copó el perfil de Instagram de Wanda Nara y comenzó a hacer desde allí comentarios ofensivos hacia la China Suárez, respondiendo a los seguidores y compartiendo material privado de la mediática.

Si bien Wanda denunció un hackeo, el poco tiempo que le llevó recuperar el control de sus redes sociales les resultó poco creíble a varios conductores y periodistas, entre los que se encuentra Moria Casán que hizo un fuerte monólogo contra la esposa de Mauro Icardi.

En su sección “Resumoria”, la diva hizo una breve introducción antes de mostrar el informe. “Si sentían nostalgia por el Wanda gate, están de suerte porque apareció Wanda a dar explicaciones sobre el hackeo de su (perfil de) Instagram”, dijo.

EL FUERTE COMENTARIO DE MORIA CASÁN CONTRA WANDA NARA TRAS LAS DENUNCIAS DE HACKEO A SUS REDES SOCIALES

“Pobre chica. Esta chica está obsesionada. No es que no le moleste, esta mujer no duerme por más que tenga todo desde que pasó eso con la China (Suárez). Tiene la obsesión chinesca. No es que le va a hervir el conejo, le va a quemar algo. ¡Dios mío!”, dijo Moria.

“Vos sabés que a Wanda la noto con obsesión, la noto que ha dejado de estar relajada y todo. No sé, está como rara. ¿Se sacó labio? ¿Bajó el ácido hialurónico? ¿What pass, mami? ¡Pobre mina, no tiene paz! ¡No tiene paz!”, agregó la conductora.

“Entre el pirata de su marido y lo que le piratean la cuenta no tiene paz Wanda. Pero tiene billetes, la pasa bomba. ¡Que se olvide de la China! Obsesión fuera, olvídate de la China, olvídate de aclarar cosas. No aclares más que oscurece. ¡Vuelta de página!”, cerró Moria Casán sobre Wanda Nara.